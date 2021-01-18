В Запорожье мужчина сбыл наркотические вещества на более чем 11,2 млн грн. Через почтовые отправления подозреваемый получал наркотики в консервных банках и продавал оптом на территории Запорожья.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили более 1 кг псилоцибиновых грибов, около 4 кг метамфетамина и PVP9, более 14 кг каннабиса и другие наркотические вещества.

Также правоохранители нашли большое количество фасовочных материалов различных объемов и электронные весы.

На черном рынке изъятые наркотики стоят более 11,2 млн грн.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье 305 Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов УК Украины. Продолжается досудебное следствие.























Прятал в консервах: в Запорожье мужчина сбыл наркотики на более чем 11 млн грн / 6 фотографий