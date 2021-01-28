Оборот в 100 тыс. грн — в Ровенской области задержаны наркодилеры

В Ровенской области разоблачили дилеров, которые изготавливали и продавали наркотики. Всем троим грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

Главный организатор незаконного бизнеса, 51-летний житель города Ровно, обустроил нарколабораторию в гараже. Там он изготавливал около 500 доз метамфетамина, стоимость которого по ценам “черного” рынка составляет 100 тыс. грн.

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Полицейские установили, что его 47-летний сообщник продавал 20 доз метамфетамина за 4 тыс. грн. А другой, 40-летний партнер, имел у себя дома 100 доз порошка.

Кроме того, у главного преступника было трое постоянных клиентов, которые брали “товар” для дальнейшей реализации.

Полицейские изъяли у фигурантов $16 590 тыс., €1 610 тыс., 68 900 тыс. грн, янтарь, несколько патронов и карабин, а также наркотики и оборудование для изготовления наркотических веществ.

Недавно на Киевщине разоблачили нарколабораторию по изготовлению и сбыту синтетического психостимулятора.

Преступники изготавливали около 150 кг синтетического психостимулятора альфа-PVP.