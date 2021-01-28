Оборот в 100 тис. грн – на Рівненщині затримано наркодилерів

На Рівненщині викрили дилерів, які виготовляли і продавали наркотики. Усім трьом загрожує від шести до десяти років позбавлення волі.

Головний організатор незаконного бізнесу, 51-річний рівнянин, облаштував нарколабораторію у гаражі. Там він виготовляв близько 500 доз метамфетаміну, вартість якого за цінами “чорного” ринку становить 100 тис. грн.

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Поліцейські встановили, що його 47-річний спільник продавав 20 доз метамфетаміну за 4 тис. грн. А інший, 40-річний партнер, мав удома 100 доз порошку.

Крім того, у головного злочинця було троє постійних клієнтів, які брали “товар” для подальшої реалізації.

Поліцейські вилучили у фігурантів $16 590 тис., €1 610 тис., 68 900 тис. грн, бурштин, кілька патронів і карабін, а також наркотики і обладнання для виготовлення наркотичних речовин.

Нещодавно на Київщині викрили нарколабораторію з виготовлення та збуту синтетичного психостимулятора.

Злочинці виготовляли близько 150 кг синтетичного психостимулятора альфа-PVP.