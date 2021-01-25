На Київщині викрили нарколабораторію з виготовлення синтетичних психотропів

У Київській області викрили нарколабораторію з виготовлення та збуту синтетичного психостимулятора.

За даними правоохоронців, група осіб організувала діяльність нарколабораторії в одному з будинків села Любимівка, що на Київщині. Там виготовляли близько 150 кг синтетичного психостимулятора альфа-PVP. Реалізовували наркотичні засоби через розгалужену мережу збуту на території Києва та області.

Під час обшуків було вилучено 20 кг готової продукції та близько 800 кг прекурсорів орієнтовною вартістю 5 млн грн.

Окрім того, працівники правоохоронних органів виявили обладнання для їх синтезу та автомобіль на якому перевозили готову продукцію та складові для її виготовлення.

За фактом злочину відкрито кримінальну справу за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України.











150 кг синтетичних психотропів: на Київщині викрили нарколабораторію / 3 фотографии

Викриття нарколабораторій

На Буковині затримали зловмисників, які збували наркотики – таблетки Субутекс у Чернівцях та області та виготовляли амфетамін.

Правоохоронцями було встановлено, що організатором злочинного угрупування щодо збуту наркотичних засобів виявився 42-річний чоловік. Зловмисники постачали на місцевий наркоринок психотропну речовину амфетамін та нарковмісні таблетки Субутекс.

Амфетамін виготовляли у гаражі, обладнаному під лабораторію, а необхідні прекурсори отримували з різних регіонів України у відділеннях поштового зв’язку.