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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Убийство Окуевой: суд продлил арест подозреваемого

Шевченковский райсуд Киев 28 января удовлетворил ходатайство полиции Киевской области и продлил арест 56-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в убийстве участницы АТО Амины Окуевои и покушении на ее мужа Адама Осмаева.

Вбивство Окуєвої суд

Он пробудет в СИЗО еще 60 суток, несмотря на промедление адвокатов подзащитного.

Гражданину РФ в мае 2020 года объявили о подозрении в организации убийства волонтера Амины Окуевой, которое произошло 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области.

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Тогда неизвестные расстреляли в упор автомобиль, в салоне которого были Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а Осмаев получил ранения.

Исполнителей задержали в январе 2020-го. В состав преступной группы входили семь человек.

Россиянина также подозревают в вымогательстве, мошенничестве, умышленном уничтожении имущества и легализации имущества, полученного преступным путем. Ему грозит пожизненное заключение.

Источник: МВД

Фото: МВД

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