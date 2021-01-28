Шевченківський райсуд Києва 28 січня задовольнив клопотання поліції Київської області та продовжив арешт 56-річного уродженця Дагестану, якого підозрюють у вбивстві учасниці АТО Аміни Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва.

Він пробуде в СІЗО ще 60 діб, незважаючи на зволікання адвокатів підзахисного.

Громадянину РФ у травні 2020 року оголосили про підозру в організації вбивства волонтерки Аміни Окуєвої, яке сталося 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області.

Тоді невідомі розстріляли впритул автомобіль, в салоні якого були Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Від отриманих поранень жінка померла на місці, а Осмаєв отримав поранення.

Виконавців затримали у січні 2020-го. До складу злочинної групи входили семеро осіб.

Росіянина також підозрюють у вимаганні, шахрайстві, умисному знищенні майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Йому загрожує довічне ув’язнення.