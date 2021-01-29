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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

На сумму более 120 млн грн: в Харьковской области обнаружили семь нарколабораторий

В Харьковской области полиция разоблачила семь нарколабораторий, изъяла более 200 кг наркотических веществ, и более 3 тонн прекурсоров для их изготовления.

Наркотики

Во время спецоперации правоохранители установили 118 человек, которые незаконно продавали наркотики стоимостью около 120 млн грн.

— Среди изъятого, в частности, более 80 кг каннабиса, более 80 л опия ацетилированного, 30 кг психотропа Альфа PVP, 4 кг амфетамина, а также 2,7 упаковок метадона и 2,5 тыс. упаковок сильнодействующего наркотического препарата, — сообщают в полиции .

  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
  • Нарколабораторія
На сумму более 120 млн грн: в Харьковской области обнаружили семь нарколабораторий / 6 фотографий

Также правоохранители поймали две группы наркодилеров. Одна из них производила психотропное вещество Альфа PVP. Сбывали “товар” трое преступников через чат-бот в мессенджере.

Другая преступная группа производила и продавала метадон. Организатор (жительница Киева, — Ред.) поставляла наркотики двум сообщникам из Харьковской области.

Дилеры получали товар, затем фасовали и распространяли на территории города путем закладок. Об их местонахождении сообщали главному дилеру в незаконном бизнесе.

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Кроме того, полиция блокировала пять интернет-магазинов, которые продавали подпольно наркотики, и разоблачила 43 наркопритона.

Ранее в Ровенской области поймали дилеров, которые изготавливали и продавали наркотики.

Главный организатор наркобизнеса, 51-летний житель создал нарколабораторию в гараже. Там он изготавливал около 500 доз метамфетамина, стоимость которого по ценам “черного” рынка составляет 100 тыс. грн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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