На Харківщині поліція викрила сім нарколабораторій, вилучила понад 200 кг наркотичних речовин, і більше 3 тонн прекурсорів для їхнього виготовлення.

Під час спецоперації правоохоронці встановили 118 осіб, які незаконно продавали наркотики вартістю близько 120 млн грн.

– Серед вилученого: понад 80 кг канабісу, більше 80 л опію ацетильованого, понад 30 кг психотропу Альфа PVP, 4 кг амфетаміну, а також 2,7 упаковок метадону та 2,5 тис. упаковок сильнодіючого наркотичного препарату, – повідомляють в поліції.























На суму понад 120 млн грн: на Харківщині виявили сім нарколабораторій / 6 фотографий

Також правоохоронці спіймали дві групи наркодилерів. Одна з них виготовляла психотропну речовину Альфа PVP. Збували “товар” троє злочинців через чат-бот у месенджері.

Інша злочинна група виготовляла та продавала метадон. Організаторка (жителька Києва, – Ред.) постачала наркотики двом спільникам із Харківщини.

Дилери отримували товар, потім фасували і розповсюджували на території міста шляхом закладок. Про їхнє місцезнаходження повідомляли головній дилерці в незаконному бізнесі.

Крім того, поліція блокувала п’ять інтернет-магазинів, які продавали підпільно наркотики, та викрила 43 наркопритони.

Раніше на Рівненщині зловили дилерів, які виготовляли і продавали наркотики.

Головний організатор наркобізнесу, 51-річний рівнянин, створив нарколабораторію у гаражі. Там він виготовляв близько 500 доз метамфетаміну, вартість якого за цінами “чорного” ринку становить 100 тис. грн.