На Запорожской ТЭС в Энергодаре произошла авария

Вечером 3 февраля в Энергодаре произошла серьезная авария на Запорожской ТЭС. Это самая мощная тепловая электростанция Украины.

Информацию подтвердил один из депутатов Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

— По всем признакам — серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть, даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали — аварийный сброс пара на ТЭС.

Анатолий Анохин подчеркнул, что насколько серьезна ситуация — никто сказать не может.

По данным Telegram-каналов, местные жители жалуются на едкий запах дыма в воздухе.

Кроме отключения электроэнергии в городе частично исчезла и вода, также фиксируются проблемы с мобильной связью.

Слышен громкий шум, на первых секундах заметно клубы темного дыма высотой более 10 м.

Также на видео можно увидеть колонну из спецавтомобилей ГСЧС и частичное отключение многоквартирных домов от электричества.