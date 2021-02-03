На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія

Ввечері 3 лютого в Енергодарі сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС. Це найпотужніша теплова електростанція України.
Інформацію підтвердив один із депутатів Енергодарської міськради Анатолій Анохін.
– За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути, що навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули – аварійний скид пара на ТЕС.
Анатолій Анохін підкреслив, що наскільки серйозною є ситуація – ніхто сказати не може.
За даними Telegram-каналів, місцеві мешканці скаржаться на їдкий запах диму в повітрі.
Окрім відключення електроенергії, у місті частково зникла і вода, також фіксуються проблеми з мобільним зв’язком.
Чутно гучний шум, на перших секундах помітно клуби темного диму заввишки понад 10 м.
Також на відео можна побачити колону зі спецавтомобілів ДСНС і часткове відключення багатоквартирних будинків від електрики.