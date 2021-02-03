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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія

Ввечері 3 лютого в Енергодарі сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС. Це найпотужніша теплова електростанція України.

На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія

Інформацію підтвердив один із депутатів Енергодарської міськради Анатолій Анохін.

– За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути, що навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули – аварійний скид пара на ТЕС.

Анатолій Анохін підкреслив, що наскільки серйозною є ситуація – ніхто сказати не може.

За даними Telegram-каналів, місцеві мешканці скаржаться на їдкий запах диму в повітрі.

Окрім відключення електроенергії, у місті частково зникла і вода, також фіксуються проблеми з мобільним зв’язком.

Чутно гучний шум, на перших секундах помітно клуби темного диму заввишки понад 10 м.

Також на відео можна побачити колону зі спецавтомобілів ДСНС і часткове відключення багатоквартирних будинків від електрики.

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