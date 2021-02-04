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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Названа предварительная причина пожара в инфекционной больнице Запорожья

Стала известна вероятная причина пожара в инфекционной больнице Запорожья. Огонь вспыхнул поздно вечером 3 февраля, в результате трагедии погибло четыре человека. Основная версия — возгорание медицинского оборудования.

пожежа в Запоріжжі

На заседании в Запорожской областной госадминистрации по поводу события главный врач медучреждения Владимир Шикаренко озвучил предварительную причину пожара. По его словам, огонь вспыхнул в результате возгорания оборудование.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух, который руководил ликвидацией пожара, также подтвердил версию. Он заявил, что в палате реанимации взорвался аппарат ИВЛ, пожарной сигнализации там не было.

Ранее заместитель Старуха Владислав Куценко сообщал, что возгорание произошло в результате утечки кислорода.

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Пожар в инфекционной больнице Запорожья

Пожар в Запорожье произошел около 23.25 3 февраля, меньше чем за час спасателям удалось его ликвидировать. Восемь человек спасены, однако четыре умерли. Среди них — трое пациенток и молодая врач.

Все подробности пожара в Запорожье читайте на Фактах ICTV.

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