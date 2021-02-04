Стала відома ймовірна причина пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя. Вогонь спалахнув пізно увечері 3 лютого, внаслідок трагедії загинуло чотири людини. Основна версія – загоряння медичного обладнання.

На засіданні в Запорізькій обласній держадміністрації щодо події головний лікар медзакладу Володимир Шикаренко озвучив попередню причину пожежі. За його словами, вогонь спалахнув внаслідок загоряння медобладнання.

Очільник Запорізької ОДА Олександр Старух, який керував ліквідацією пожежі, також підтвердив версію. Він заявив, що у палаті реанімації вибухнув апарат ШВЛ, пожежної сигналізації там не було.

Раніше заступник Старуха Владислав Куценко повідомляв, що загоряння відбулося внаслідок витоку кисню.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя

Пожежа в Запоріжжі сталася близько 23.25 3 лютого, менше ніж за годину рятувальникам вдалося її ліквідувати. Вісім осіб врятовано, однак чотири померли. Серед них – троє пацієнток і молода лікарка.

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