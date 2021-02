3 февраля в Запорожье произошел пожар — загорелась областная инфекционная клиническая больница. В результате пожара погибли четыре человека. Факты ICTV собрали все подробности трагедии в Запорожье.

Около 23.25 на линию ДСНС поступило сообщение о пожаре в больнице Запорожья. Загорелась палата реанимационного отделения площадью 20 кв. м., которая находилась на первом этаже.

Пожарные полностью потушили огонь в 00.19.

В очаге опасности находилось 12 человек, восемь из них спасли. В момент возгорания пациенты реанимации были под аппаратами ИВЛ — спасатели выносили их на руках. После этого их транспортировали в другую больницу.

Среди пострадавших двое медиков — анестезиолог и медбрат, их госпитализировали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Сотрудники ДСНС нашли тела четырех человек. Среди них три пациентки 91, 76 и 64 лет, а также 26-летняя врач. Погибшая молодая женщина работала в больнице анестезиологом после интернатуры, ее звали Ольга Глива.

Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом. Полиция расследует происшествие по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Виновникам может грозить от трех до восьми лет заключения.

По словам заместителя председателя Запорожской ОГА Владислава Куценко, предварительная причина пожара — утечка кислорода, повлекшая возгорание палаты.

Главный врач инфекционной больницы Владимир Шинкаренко заявил, что пожар произошел в результате возгорания медицинского оборудования.

5 февраля в Запорожской области объявлено днем ​​траура — отменены все развлекательные заведения, а также внесены изменения в расписание теле- и радиопрограмм.

На событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выразил соболезнования и срочно отправился в город, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также остался неравнодушным к трагедии.

Поддержку украинскому народу выразил представитель ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

Saddened to hear of the tragic fire at the infectious diseases hospital in Zaporozhye, caring for #COVID19 patients. My deepest condolences to those who have lost loved ones. We stand in solidarity with ???????? & @MoH_Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured.

— Hans Kluge (@hans_kluge) February 4, 2021