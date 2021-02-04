В Мариуполе нашли масштабный схрон боеприпасов (ФОТО)

В Мариуполе полиция обнаружила масштабный схрон боеприпасов в заброшенном здании.

Находка была изъята в Приморском районе города.

Среди боеприпасов — более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов и другие взрывоопасные предметы.

— Речь идет о гранатах РГД-5 и Ф-1, осветительных ракетах, крупнокалиберных стволах, а также патронах калибра 7,62 и 14,5, — сообщили в полиции.

При процессуальном руководстве Мариупольского местной прокуратуры уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.































Ракеты, стволы и гранаты: в Мариуполе нашли масштабный схрон боеприпасов / 8 фотографий

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.