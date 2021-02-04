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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Ракети, стволи і гранати: в Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів

У Маріуполі поліція виявила масштабний схрон боєприпасів у покинутій будівлі.

Ракети, стволи і гранати: в Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів

Знахідку було вилучено у Приморському районі міста.

Серед боєприпасів – понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики патронів та інші вибухонебезпечні предмети.

– Йдеться про гранати РГД-5 та Ф-1, освітлювальні ракети, запали УЗРГМ, крупнокаліберні стволи, а також патрони калібру 7,62 та 14,5, – повідомили в поліції.

За процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України.

  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
  • В Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів (ФОТО)
Ракети, стволи і гранати: в Маріуполі знайшли масштабний схрон боєприпасів / 8 фотографий

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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