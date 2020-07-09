(Українська) СБУ викрила сепаратистів, що агітували за Запорізьку народну республіку

В Запорожье контрразведка СБУ пресекла деятельность группы сепаратистов, которые занимались активной пропагандой создания так называемой Запорожской народной республики и сотрудничали с вражескими спецслужбами.
В 2014 году злоумышленники всячески помогали боевикам на оккупированных территориях Донбасса.
По возвращении в Запорожье сепаратисты начали агитацию за свержение конституционного порядка в городе. Активизация пропаганды происходила накануне украинских государственных праздников.
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— Во время обысков в квартирах преступников было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых ЛДНР и РФ, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 436-1 (Распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК Украины.
ГРУ России в Киеве
Во вторник, 7 июля, в столице задержали внештатного сотрудника ГРУ Российской Федерации.
Им оказался украинец, который с 2014 года был одним из сообщников руководства “ДНР”.
Он курировал создание так называемого разведывательного управления псевдореспубликы, а также руководил агентурной сетью, которая отвечала за подготовку терактов и диверсий на территории Украины.
Офис генпрокурора инкриминирует сепаратисту ч.1 ст. 258-3 УК, то есть создание террористической организации.