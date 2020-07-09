(Українська) СБУ викрила сепаратистів, що агітували за Запорізьку народну республіку

В Запорожье контрразведка СБУ пресекла деятельность группы сепаратистов, которые занимались активной пропагандой создания так называемой Запорожской народной республики и сотрудничали с вражескими спецслужбами.

В 2014 году злоумышленники всячески помогали боевикам на оккупированных территориях Донбасса.

По возвращении в Запорожье сепаратисты начали агитацию за свержение конституционного порядка в городе. Активизация пропаганды происходила накануне украинских государственных праздников.

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Агитировали за “Запорожскую народную республику”: СБУ разоблачила банду сепаратистов / 3 фотографии

— Во время обысков в квартирах преступников было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых ЛДНР и РФ, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 436-1 (Распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК Украины.

ГРУ России в Киеве

Во вторник, 7 июля, в столице задержали внештатного сотрудника ГРУ Российской Федерации.

Им оказался украинец, который с 2014 года был одним из сообщников руководства “ДНР”.

Он курировал создание так называемого разведывательного управления псевдореспубликы, а также руководил агентурной сетью, которая отвечала за подготовку терактов и диверсий на территории Украины.

Офис генпрокурора инкриминирует сепаратисту ч.1 ст. 258-3 УК, то есть создание террористической организации.