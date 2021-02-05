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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР

У Запорізькій області силовики СБУ припинили діяльність проросійської сепаратистки, яка разом із поплічниками відкрито виступала за відродження СРСР.

На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР

За даними слідства, ліворадикали агітували населення за “повернення України у правове поле Радянського Союзу”. Встановлено, що завдання виконувалися на вимогу кураторів з РФ.

Кінцевою метою організатора осередку було формування радянських держструктур держвлади через процедуру так званого народовладдя.

– Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади, – йдеться у повідомленні.

Задокументувано, що в одному із селищ Запоріжжя було подано заяву до виборчої дільниці з метою проведення фейкового волевиявлення.

  • На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР
  • На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР
  • На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР
  • На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР
  • На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР
  • На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР
На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР / 3 фотографии

Під час обшуків за місцем проживання так званої очільниці проросійського осередку було вилучено комп’ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України. Тривають слідчо-оперативні дії.

“Русская весна” у Запоріжжі

Влітку 2020 року контррозвідка СБУ виявила  групу зловмисників, які займалися агітацією за створення “Запорізької Народної Республіки”.

Після подій 2014 року чоловіки всіляко допомагали бойовикам на окупованих територіях Донбасу, а на початку 2020 року розгорнули пропаганду за повалення конституційного ладу та встановлення “республіки” на зразок так званих ЛДНР, але вже у Запоріжжі.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 436-1 (Поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) КК України.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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