У Запорізькій області силовики СБУ припинили діяльність проросійської сепаратистки, яка разом із поплічниками відкрито виступала за відродження СРСР.

За даними слідства, ліворадикали агітували населення за “повернення України у правове поле Радянського Союзу”. Встановлено, що завдання виконувалися на вимогу кураторів з РФ.

Кінцевою метою організатора осередку було формування радянських держструктур держвлади через процедуру так званого народовладдя.

– Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади, – йдеться у повідомленні.

Задокументувано, що в одному із селищ Запоріжжя було подано заяву до виборчої дільниці з метою проведення фейкового волевиявлення.











На Запоріжжі затримали сепаратистку, яка відкрито агітувала за відродження СРСР / 3 фотографии

Під час обшуків за місцем проживання так званої очільниці проросійського осередку було вилучено комп’ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України. Тривають слідчо-оперативні дії.

“Русская весна” у Запоріжжі

Влітку 2020 року контррозвідка СБУ виявила групу зловмисників, які займалися агітацією за створення “Запорізької Народної Республіки”.

Після подій 2014 року чоловіки всіляко допомагали бойовикам на окупованих територіях Донбасу, а на початку 2020 року розгорнули пропаганду за повалення конституційного ладу та встановлення “республіки” на зразок так званих ЛДНР, але вже у Запоріжжі.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 436-1 (Поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) КК України.