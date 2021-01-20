Контрразведка СБУ в Ивано-Франковской области задержала женщину, которая в 2014 году принимала участие в боевых действиях против украинских военных в Донбассе.

Следствием установлено, что задержанная в начале российско-украинской войны захватывала здания СБУ в Луганске.

Впоследствии женщина возглавила группировки боевиков, которое в составе так называемого “третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ” в течение месяцев активно обстреливала украинские позиции.

Позже, получив “повышение”, в составе отделения артиллерийской разведки так называемой “10-й отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР” женщина корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины направили в суд. До заседания женщина будет находиться под стражей.











Под Ивано-Франковском задержали командира боевиков, воевавшую за ЛНР / 3 фотографии

На Луганщине судят организатора “референдума”

В суд направлен обвинительный акт в отношении главы “народного совета Луганской области”, который в 2014 году был одним из главных организаторов проведения незаконного референдума.

Установлено, что 5 мая 2014 года фигурант (по предварительной информации — это Андрей Андреев) организовал и возглавил съезд глав районных и городских советов Луганской области, где сепаратист Валерий Болотов получил полномочия “народного губернатора ЛНР”.

Силовики СБУ задержали Андрея Андреева еще в июле 2020 года.

Впоследствии фигурант во время митингов в Луганске неоднократно совершал призывы, направленные на признание самостоятельности “ЛНР”.