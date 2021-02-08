Полиция задержала участников межрегионального наркосиндиката

На Сумщине задержали организатора и участников наркосиндиката, которые распространяли метадон и амфетамин на территории Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Организатор группы, 38-летний житель Яготина, уже привлекался к ответственности за незаконные сделки с наркотическими веществами.

Выйдя на свободу, мужчина вернулся к наркоторговле, а также решил расширить сеть и создал еще две нарколаборатории в Киевской области.

Изготавливали метадон в одном из частных домов в Яготине. На втором этаже была оборудована комната с утепленными стенами, специальным освещением, печью и другим инвентарем.

Один из сообщников яготинского наркобарона занимался организацией лаборатории, другой — изготовлением наркотиков.

Во время передачи очередной партии наркотиков организатора группы и двух его сообщников задержали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307, о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В виде меры пресечения суд избрал содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 68 100 грн.

Житомирский наркосиндикат

2 февраля из Дании в Украину экстрадировали организатора наркогруппировки, которого будут судить по этой же статье. Мужчина вместе со своей семьей распространял наркотики на территории Житомирской и Винницкой областей, а затем бежал за границу.

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.