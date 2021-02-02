В Україну з Данії екстарадовано наркоторговця

У Данії було затримано та доправлено в Україну організатора злочинної групи, що займалася виробленням і збутом наркотиків на території України.

Зловмисник переховувався від правоохоронців більше року, після чого за сприяння Інтерполу був затриманий у Королівстві Данія.

Тепер наркодільцю загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Починаючи з 2018 року, правоохоронці збирали докази проти 50-річного жителя Житомирщини, який залучив всю свою родину до виготовлення та продажу амфетаміну на території Житомирської та Вінницької областей.







В Україну з Данії екстрадували організатора наркоугруповання / 2 фотографии

У 2019 році угруповання затримали, чотирьом його учасникам вручили підозри за ч.3 ст. 307 Про Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Під час обшуку з помешкання було вилучено чимало наркотиків та зброї. Головний фігурант, скориставшись схожістю зі своїм рідним братом, втік за кордон, після чого був оголошений у міжнародний розшук.

Це не перша справа з наркодилерами в 2021 році. Нещодавно на Харківщині поліція викрила сім підпільних нарколабораторій і вилучила понад 200 кг наркотичних речовин.