Полиція затримала учасників міжрегіонального наркосиндикату

На Сумщині затримали організатора та учасників наркосиндикату, які розповсюджували метадон та амфетамін на території Київської, Сумської та Полтавської областей.

Організатора групи, 38-річного мешканця Яготину, вже притягали до відповідальності за незаконні оборудки з наркотичними речовинами.

Вийшовши на волю, чоловік повернувся до наркоторгівлі, а також вирішив розширити мережу і створив ще дві нарколабораторії у Київській області.

Виготовляли метадон в одному з приватних будинків в Яготині. На другому поверсі було обладнано кімнату з утепленими стінами, спеціальним освітленням, піччю та іншим інвентарем.

Один зі спільників яготинського наркобарона займався організацією лабораторії, інший – виготовленням наркотиків.

Під час передання чергової партії наркотиків організатора групи та двох його спільників затримали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 307, про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

У вигляді запобіжного заходу суд обрав тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 68 100 грн.

Житомирський наркосиндикат

2 лютого з Данїї в Україну було екстрадовано організатора наркоугрупповання, якого судитимуть за цією ж статею. Чоловік разом зі своєю родиною росповсюджував наркотики на території Житомирської та Вінницької областей, а потім втік за кордон.

Тепер зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.