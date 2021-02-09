Пожар в Харькове: погиб 37-летний мужчина

В ночь на 9 февраля в одной из многоэтажек Харькова, на проспекте Гагарина начался пожар. Пожарные спасли 13 человек, один человек погиб.

На место пожара прибыли сразу семь отделений спасателей.

Пламя вспыхнуло на 11 этаже, в одной из квартир. Из-за сильного задымления вывести из здания пришлось 22 жителей, еще 13 не могли выйти через огонь и дым, их спасли пожарные.

В квартире, в которой находился очаг возгорания спасатели нашли тело 37-летнего мужчины.

Пожар был локализован в 7 утра, а в 9 полностью ликвидирован. Местные жители говорят, что подъехать ближе к дому пожарным машинам мешали автомобили жильцов, которыми был заставлен весь двор.

Сейчас устанавливается причина возгорания и вызванные пожаром убытки.

Пожар в Запорожской областной больнице

3 февраля в 23.25 в областной Запорожской инфекционной больнице начался пожар, в результате которого погибли три пациентки и 26-летняя врач-анестезиолог.

Полиция вручила подозрение одному из работников больницы за несоблюдение правил противопожарной безопасности.