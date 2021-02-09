Пожежа в Харкові: загинув 37-річний чоловік

У ніч на 9 лютого в одній з багатоповерхівок Харкова, на проспекті Гагаріна сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 13 людей, один чоловік загинув.

На місце пожежі прибули одразу сім відділень рятувальників.

Полум’я спалахнуло на 11-му поверсі, в одній із квартир. Через сильне задимлення вивести з будівлі довелося 22 мешканців, ще 13 не могли вийти через вогонь та дим, їх врятували пожежники.

У квартирі, в якій був осередок займання рятувальники знайшли тіло 37-річного чоловіка.

Пожежу було локалізовано о 7 ранку, а о 9 повністю ліквідовано. Місцеві жителі кажуть, що під’їхати ближче до будинку пожежним машинам заважали автівки мешканців, якими було заставлено весь двір.

Наразі встановлюється причина займання та спричинені пожежею збитки.

Пожежа в Запорізькій обласній лікарні

3 лютого о 23.25 в обласній Запорізькій інфекційній лікарні зайнялася пожежа, внаслідок якої загинуло три пацієнтки та 26-річна лікар-анестезіолог.

Поліція вручила підозру одному з працівників лікарні за недотримання правил протипожежної безпеки.