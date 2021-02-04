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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Пожежа в Запоріжжі: в інфекційній лікарні загинули троє пацієнтів та медик

Внаслідок пожежі, яка сталася 3 лютого о 23.25 в Обласній інфекційній клінічній лікарні у Запоріжжі, загинули четверо людей – троє пацієнтів та медик.

Пожежа в Запоріжжі

Їхні тіла виявили рятувальники, які прибули на виклик. Ще вісьмох людей вдалося евакуювати. Нині вони перебувають в іншій лікарні.

Відомо, що загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення на першому поверсі нового корпусу медзакладу.

Площа пожежі становила 20 кв. м, в осередку небезпеки перебували 12 людей.

Повністю ліквідувати загоряння вдалося о 00.19.

Причини пожежі поки невідомі, проводиться розслідування.

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  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
  • Пожежа в Запоріжжі
Пожежа в Запоріжжі: в інфекційній лікарні загинули троє пацієнтів та медик / 5 фотографий

Це вже друга надзвичайна подія, що сталася на Запоріжжі за останню добу. Ввечері 3 лютого через аварію на Запорізькій ТЕС місто Енергодар тимчасово повністю було відключено від електроенергії та води.

Попередньо – на теплоелектростанції стався аварійний викид пару, внаслідок чого зупинилися усі блоки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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