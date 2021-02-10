Варили амфетамин и продавали оптом в двух областях: в Киеве нашли нарколабораторию

В Киеве дилеры изготавливали и продавали наркотики оптовыми партиями.
Преступники изготавливали амфетамин в нарколаборатории, которую открыли в столице.
Они продавали наркотики через подконтрольных дилеров в Житомирской и Хмельницкой областях.
Полицейские установили, что главным организатором продажи наркотиков был 40-летний житель Любарского района Житомирской области.
Мужчина также привлек к наркобизнесу свою сожительницу и нескольких местных жителей.
Правоохранители изъяли из лаборатории амфетамин, марихуану, прекурсоры, оборудование, а также боеприпасы, деньги, банковские карты и телефоны.
На Сумщине разоблачили наркосиндикат
Недавно на Сумщине задержали организатора и участников наркосиндиката, которые распространяли метадон и амфетамин на территории Киевской, Сумской и Полтавской областей.
Злоумышленники изготавливали метадон в одном из частных домов в Яготине. На втором этаже была оборудована комната с утепленными стенами, специальным освещением, печью и другим инвентарем.