В Киеве дилеры изготавливали и продавали наркотики оптовыми партиями.

Преступники изготавливали амфетамин в нарколаборатории, которую открыли в столице.

Они продавали наркотики через подконтрольных дилеров в Житомирской и Хмельницкой областях.

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Полицейские установили, что главным организатором продажи наркотиков был 40-летний житель Любарского района Житомирской области.

Мужчина также привлек к наркобизнесу свою сожительницу и нескольких местных жителей.















Варили амфетамин и продавали оптом в двух областях: в Киеве нашли нарколабораторию / 4 фотографии

Правоохранители изъяли из лаборатории амфетамин, марихуану, прекурсоры, оборудование, а также боеприпасы, деньги, банковские карты и телефоны.

На Сумщине разоблачили наркосиндикат

Недавно на Сумщине задержали организатора и участников наркосиндиката, которые распространяли метадон и амфетамин на территории Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Злоумышленники изготавливали метадон в одном из частных домов в Яготине. На втором этаже была оборудована комната с утепленными стенами, специальным освещением, печью и другим инвентарем.