У Києві дилери виготовляли і продавали наркотики оптовими партіями.

Злочинці виготовляли амфетамін у нарколабораторії, яку облаштували у столиці.

Вони продавали наркотики через підконтрольних дилерів на Житомирщині та Хмельниччині.

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Поліцейські встановили, що головним організатором продажу наркотиків був 40-річний житель Любарського району на Житомирщині.

Чоловік також залучив до наркобізнесу свою співмешканку та кількох місцевих жителів.















Варили амфетамін і продавали оптом у двох областях: у Києві знайшли нарколабораторію / 4 фотографии

Правоохоронці вилучили із лабораторії амфетамін, марихуану, прекурсори, обладнання, а також боєприпаси, гроші, банківські картки та телефони.

На Сумщині викрито наркосиндикат

Нещодавно на Сумщині затримали організатора та учасників наркосиндикату, які розповсюджували метадон та амфетамін на території Київської, Сумської та Полтавської областей.

Зловмисники виготовляли метадон в одному з приватних будинків в Яготині. На другому поверсі було обладнано кімнату з утепленими стінами, спеціальним освітленням, піччю та іншим інвентарем.