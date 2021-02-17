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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Лучше приют: в Днепропетровской области дети не хотят возвращаться к отцу-садисту

В Днепропетровской области полиция расследует издевательство отца-садиста над собственными детьми. Мужчина жестоко избивал своих дочерей, двое из них попали в больницу.

Лучше приют: в Днепропетровской области дети не хотят возвращаться к отцу-садисту

14-летняя девочка пришла в школу с гематомами, у нее были травмы головы и рук. С учебного заведения ее забрала скорая.

Девять месяцев находилась в больнице и ее младшая сестра.

Семья уже не первый год состоит на учете. Двух дочерей уже изъяли из семьи, сейчас они воспитываются в приемных семьях. Дети, которые вынуждены жить с жестоким отцом, просят медиков и правоохранителей не возвращать их в семью, а лучше отправить в приют.

В полиции начали расследование по факту семейного насилия. Горе-отца могут лишить родительских прав.

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В июле 2020 года в центре Днепра мужчина избил свою сожительницу.

Свидетели вызвали полицию.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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