В Днепропетровской области полиция расследует издевательство отца-садиста над собственными детьми. Мужчина жестоко избивал своих дочерей, двое из них попали в больницу.
14-летняя девочка пришла в школу с гематомами, у нее были травмы головы и рук. С учебного заведения ее забрала скорая.
Девять месяцев находилась в больнице и ее младшая сестра.
Семья уже не первый год состоит на учете. Двух дочерей уже изъяли из семьи, сейчас они воспитываются в приемных семьях. Дети, которые вынуждены жить с жестоким отцом, просят медиков и правоохранителей не возвращать их в семью, а лучше отправить в приют.
В полиции начали расследование по факту семейного насилия. Горе-отца могут лишить родительских прав.
Избиение девушки в Днепре
В июле 2020 года в центре Днепра мужчина избил свою сожительницу.
Свидетели вызвали полицию.
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