У Дніпропетровській області поліція розслідує знущання батька-садиста над власними дітьми. Чоловік жорстоко бив своїх доньок, двоє з них потрапили до лікарні.

14-річна дівчинка прийшла до школи з гематомами, у неї були травмування голови та рук. З навчального закладу її забрала швидка.

Дев’ять місяців перебувала у лікарні і її молодша сестра.

Сім’я вже не перший рік перебуває на обліку. Двох доньок вже вилучили з родини, нині вони виховуються у прийомних сім’ях. Діти, які вимушені жити з жорстоким батьком, просять медиків та правоохоронців не поверати їх до родини, а ліпше відправити до притулку.

У поліції розпочали розслідування за фактом сімейного насильства. Горе-тата можуть позбавити батьківських прав.

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Побиття дівчини у Дніпрі

У липні 2020 року у центрі Дніпра чоловік побив свою співмешканку.

Свідки викликали поліцію.

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