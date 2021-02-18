В Белой Церкви в частном доме по улице Декабристов 18 февраля в 2.40 вспыхнул пожар, в результате которого погиб пятилетний ребенок.

Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный дом был полностью охвачен огнем.

Соседи рассказали, что родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулись, увидели дым из окна.

Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь, однако огонь полностью охватил деревянные конструкции.

Спасателям удалось потушить огонь в 6.07. При разборке конструкций они нашли тело ребенка 2015 рождения.

Причина пожара устанавливается.

В результате пожара в Харькове, который произошел 9 февраля в одной из многоэтажек, погиб один человек.

Пламя вспыхнуло на 11-м этаже, в одной из квартир. Из-за сильного задымления вывести из здания пришлось 22 жителей, еще 13 не могли выйти самостоятельно, их спасли пожарные.