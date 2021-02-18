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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Батьки пішли до магазину: в будинку у Білій Церкві згоріла п’ятирічна дитина

У Білій Церкві у приватному будинку по вулиці Декабристів 18 лютого о 2.40 спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула п’ятирічна дитина.

Пожежа у Білій Церкв

Коли рятувальники прибули на місце, одноповерховий будинок був повністю охоплений вогнем.

Сусіди розповіли, що батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин, а коли повернулися, побачили дим з вікна.

Батько розбив вікно, щоб потрапити всередину, проте вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції.

Рятувальникам вдалося приборкати вогонь о 6.07. Під час розбирання конструкцій вони знайшли тіло дитини 2015 року народження.

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Внаслідок пожежі в Харкові, яка сталася 9 лютого в одній з багатоповерхівок, загинув один чоловік.

Полум’я спалахнуло на 11-му поверсі, в одній із квартир. Через сильне задимлення вивести з будівлі довелося 22 мешканців, ще 13 не могли вийти через вогонь та дим, їх врятували пожежники.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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