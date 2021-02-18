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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении бывшему правоохранителю, который организовал поставки партии кокаина стоимостью 4 млн грн.

Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев

Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 307 УК Украины — лишение свободы на срок от 9 до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следователи установили, что бывший правоохранитель организовал незаконную схему по продаже кокаина. Он отправлял наркотическое вещество из Львова в Киев оптовыми партиями при помощи частных служб такси. Кокаин он маскировал под детские игрушки.

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Во время обыска у подозреваемого изъяли килограмм кокаина, который на черном рынке стоит около 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства.

Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые также могут быть причастны к этой преступной схеме.

  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
  • Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев
Прятал в игрушках: львовский экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев / 5 фотографий

Нарколаборатория в Киеве

В Киеве дилеры изготавливали и продавали наркотики оптовыми партиями.

Полицейские установили, что главным организатором продажи наркотиков был 40-летний житель Любарского района Житомирской области.

Источник: Прокуратура Киева

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