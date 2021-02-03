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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Полицейские в Киеве задержали мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн

Полиция Киева задержала парня, у которого изъяли наркотики на 1,5 млн грн. Патрулируя Святошинский район столицы, участковые полицейские остановили для проверки подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, как только увидел правоохранителей.

Полицейские в Киеве задержали мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн

Во время поверхностного обыска у парня изъяли приблизительно килограмм желтого кристаллоподобного вещества, которое, вероятнее всего, является солями PVP (сильные наркотические психостимуляторы). На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Дома у задержанного немедленно провели обыск и изъяли приблизительно 2,5 кг каннабиса, 1,5 кг PVP солей, 100 грамм порошка, вероятно, амфетамина, розовые таблетки, весы и пакетики для фасования.

  • Полиция Киева задержала мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн
  • Полиция Киева задержала мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн
  • Полиция Киева задержала мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн
  • Полиция Киева задержала мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн
Полицейские в Киеве задержали мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн / 2 фотографии

Все улики направлены на экспертизу, а ориентировочная стоимость изъятого, по расценкам черного рынка, составляет около 1,5 млн грн.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 307 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По этой статье задержанному грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

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Задержание в Дании

Это не первый случай с наркодельцами за неделю. 2 февраля из Дании в Украину экстрадировали преступника, который продавал наркотики в Житомирской области и сбежал за границу. Ему также грозит 12 лет заключения.

Источник: МВД

Фото: МВД

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