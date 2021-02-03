Полиция Киева задержала мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн

Полиция Киева задержала парня, у которого изъяли наркотики на 1,5 млн грн. Патрулируя Святошинский район столицы, участковые полицейские остановили для проверки подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, как только увидел правоохранителей.

Во время поверхностного обыска у парня изъяли приблизительно килограмм желтого кристаллоподобного вещества, которое, вероятнее всего, является солями PVP (сильные наркотические психостимуляторы). На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Дома у задержанного немедленно провели обыск и изъяли приблизительно 2,5 кг каннабиса, 1,5 кг PVP солей, 100 грамм порошка, вероятно, амфетамина, розовые таблетки, весы и пакетики для фасования.







Полицейские в Киеве задержали мужчину с наркотиками на 1,5 млн грн / 2 фотографии

Все улики направлены на экспертизу, а ориентировочная стоимость изъятого, по расценкам черного рынка, составляет около 1,5 млн грн.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 307 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По этой статье задержанному грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Задержание в Дании

Это не первый случай с наркодельцами за неделю. 2 февраля из Дании в Украину экстрадировали преступника, который продавал наркотики в Житомирской области и сбежал за границу. Ему также грозит 12 лет заключения.