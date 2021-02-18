У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 307 КК України – позбавлення волі на строк від 9 до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі встановили, що колишній правоохоронець організував незаконну схему зі збуту кокаїну. Він надсилав наркотичну речовину зі Львова до Києва оптовими партіями за допомогою приватних служб таксі. Кокаїн він маскував під дитячі іграшки.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили кілограм кокаїну, який на чорному ринку вартує близько 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.

Нині правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми.



















Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва / 5 фотографий

Нарколабораторія у Києві

У Києві дилери виготовляли і продавали наркотики оптовими партіями.

Поліцейські встановили, що головним організатором продажу наркотиків був 40-річний житель Любарського району на Житомирщині.