PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва

У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва

Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 307 КК України – позбавлення волі на строк від 9 до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі встановили, що колишній правоохоронець організував незаконну схему зі збуту кокаїну. Він надсилав наркотичну речовину зі Львова до Києва оптовими партіями за допомогою приватних служб таксі. Кокаїн він маскував під дитячі іграшки.

Читайте
Поліцейські в Києві затримали хлопця із наркотиками на 1,5 млн грн

Під час обшуку у підозрюваного вилучили кілограм кокаїну, який на чорному ринку вартує близько 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.

Нині правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми.

  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
  • Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
Ховав в іграшках: львівський екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва / 5 фотографий

Нарколабораторія у Києві

У Києві дилери виготовляли і продавали наркотики оптовими партіями.

Поліцейські встановили, що головним організатором продажу наркотиків був 40-річний житель Любарського району на Житомирщині.

Джерело: Прокуратура Києва

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка