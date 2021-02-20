В Одессе произошел пожар в роддоме №5. Спасатели получили сообщение о возгорании около 3.00 20 февраля. Огонь вспыхнул в помещении на третьем этаже больницы.

Сотрудники ДСНС эвакуировали из здания 74 человека — 16 младенцев, 46 пациенток и 12 медиков. Пожар удалось погасить в 3.31. Во время инцидента не пострадал ни один человек.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

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Во время пожара в Киевской области погиб ребенок

На днях произошел пожар в городе Белая Церковь Киевской области. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме, в результате инцидента погибла пятилетняя девочка.

Родители ребенка пошли за покупками и оставили ее одну дома. Когда они вернулись, огонь охватил все здание.