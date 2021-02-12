Ночью 12 февраля произошел пожар в отделении одного из банков Львова. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Огнем повреждено 10 кв. м помещения.

Полиция открыла уголовное производство из-за умышленного уничтожения или повреждения имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование. Причины возникновения пожара установят после экспертизы.

Пожар в инфекционной больнице Запорожья

Стала известна предварительная причина пожара в инфекционной больнице Запорожья. По словам главы Запорожской ОГА Александра Старуха, в палате реанимации взорвался аппарат искусственной вентиляции легких. Пожарной сигнализации там не было.

В результате чрезвычайного происшествия погибли три пациентки. Им было 91, 76 и 64 лет. Они лечились от Covid-19 и находились под аппаратами ИВЛ. Также погибла 26-летняя врач Ольга Глыва.

Пострадали также анестезиолог и медбрат, их госпитализировали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.