В Одесі сталася пожежа в Пологовому будинку №5. Рятувальники отримали повідомлення про загоряння близько 3.00 20 лютого. Вогонь спалахнув у приміщені на третьому поверсі лікарні.

Співробітники ДСНС евакуювали з будівлі 74 особи – 16 новонароджених, 46 пацієнток та 12 медиків. Пожежу вдалося погасити о 3.31. Під час інциденту не постраждала жодна людина.

Попередня причина загоряння – коротке замикання електропроводки у холодильнику.

Читайте У Львові підпалили відділення банку

Під час пожежі на Київщині загинула дитина

Днями сталася пожежа у місті Біла Церква, що на Київщині. Вогонь спалахнув в одноповерховому будинку, внаслідок інциденту загинула п’ятирічна дівчинка.

Батьки дитини пішли за покупками та залишили її одну вдома. Коли вони повернулися, вогонь охопив всю будівлю.