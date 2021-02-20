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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Евакуювали 16 немовлят: в Одесі горів пологовий будинок

В Одесі сталася пожежа в Пологовому будинку №5. Рятувальники отримали повідомлення про загоряння близько 3.00 20 лютого. Вогонь спалахнув у приміщені на третьому поверсі лікарні.

пожежа в пологовому ОДеса

Співробітники ДСНС евакуювали з будівлі 74 особи – 16 новонароджених, 46 пацієнток та 12 медиків. Пожежу вдалося погасити о 3.31. Під час інциденту не постраждала жодна людина.

Попередня причина загоряння – коротке замикання електропроводки у холодильнику.

пожежа в Одесі пологовий

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Під час пожежі на Київщині загинула дитина

Днями сталася пожежа у місті Біла Церква, що на Київщині. Вогонь спалахнув в одноповерховому будинку, внаслідок інциденту загинула п’ятирічна дівчинка.

Батьки дитини пішли за покупками та залишили її одну вдома. Коли вони повернулися, вогонь охопив всю будівлю.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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