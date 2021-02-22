Вирощували коноплі в будинку: на Луганщині викрили групу наркозбувачів

Поліція викрила наркоторговців у Луганській області, які вирощували рослини конопель у житловому будинку. Зловмисники спеціально обладнали оселю для вирощення плантацій – розмістили ультрафіолетові лампи, вентилятори, регулятори температури та вологості повітря.

Окрім конопель, злочинці також реалізовували інші види наркотиків, зокрема амфетамін. Клієнтами переважно були наркозалежні мешканці регіону.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України. Під час обшуків правоохоронці вилучили 136 кущів конопель, техніку для вирощення, мобільні телефони та чорнові записи.

Наркотики в дитячих іграшках

Колишній поліцейський зі Львова організував схему з постачання наркотиків. Заборонені речовини він маскував у дитячих іграшках, після чого передавав товари за допомогою таксі у столицю.

Прокуратура Києва повідомила йому про підозру.