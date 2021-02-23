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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві серйозна пожежа на ДВРЗ – загорівся дах будівлі

У Києві сталася масштабна пожежа у районі ДВРЗ. Загорівся дах будівлі.

У Києві серйозна пожежа на ДВРЗ – загорівся дах будівлі

На відео видно, що палає весь дах будинку.

На місце події вже прибули загони Держслужби з надзвичайних ситуацій, які займають гасінням пожежі.

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Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі інформації поки немає.

Пожежа в пологовому будинку

Уночі 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку. З будівлі лікарні евакуювали 16 немовлят, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що стало причиною загоряння, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Київ Оперативний

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