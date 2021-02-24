Пожар в доме престарелых в Харькове произошел из-за подключения к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений.

О причинах пожара в Харькове, унесшего жизни 15 человек, на заседании Кабмина 24 февраля рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Он представил отчет правительственной комиссии.

– Основными причинами пожара стали грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений, – сказал министр.

По его словам, в регионах выявили почти 800 подобных негосударственных социальных учреждений, которых нет в официальном реестре. 620 уже проверили, из них 29 – включили в реестр.

Чернышев сказал, что до 15 марта все будут включены в реестр.

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел 21 января 2021 года. Тогда погибли 15 человек, еще 11 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УКУ — Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

В этом деле задержали четырех человек. Среди них: владелец дома, арендатор и его жена — директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением, и администратор, который координировал работу пансионата.