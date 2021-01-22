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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Пожар в доме престарелых в Харькове: прокуратура задержала трех подозреваемых

Прокуратура задержала трех человек, подозреваемых в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара в доме престарелых в Харькове.

пожежа харків

Среди задержанных владелец дома, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения.

Их причастность к работе дома престарелых подтверждают свидетели, протоколы осмотра места происшествия, а также другие документы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить местонахождение других лиц, которые могут быть причастны к работе заведения.

  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
  • Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны подозреваемые
Пожар в доме престарелых в Харькове: прокуратура задержала трех подозреваемых / 5 фотографий
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Пожар в доме престарелых в Харькове произошел 21 января. Огонь унес жизни 15 человек, еще 11 пострадали. Из-за этого 22 января в Харькове объявили днем ​​траура.

В Офисе генпрокурора предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

В то же время Кабмин создал государственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в харьковском доме престарелых.

Источник: Харьковская прокуратура

Фото: Харьковская прокуратура

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