Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Среди подозреваемых — владелец здания, арендатор и его жена и администратор дома престарелых.

Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей.

По данным следствия, — арендатор дома и его жена создали общественную организацию, которая способствовала проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов.

Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тыс. грн.

Пока еще решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Пожар в Харькове

В Харькове 21 января в частном доме престарелых вспыхнул пожар. В результате этого погибли 15 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, а также поручил Кабмину собрать государственную комиссию, которая должна расследовать причины пожара в доме престарелых.

Также глава государства отметил, что расследование пожара должен взять под особый контроль министр внутренних дел Арсен Аваков.