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Валентина Летяк |

Названа причина пожежі в будинку для літніх людей у Харкові

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові сталася через підключення до будівлі електро- і газопостачання без отримання спеціальних дозволів.

пожежа у харкові

Про причини пожежі в Харкові, яка забрала життя 15 людей, на засіданні Кабміну 24 лютого розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він представив звіт урядової комісії.

– Основними причинами пожежі стали грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та підключення до будівлі електро- і газопостачання без отримання спеціальних дозволів, – сказав міністр.

За його словами, у регіонах виявили майже 800 подібних недержавних соціальних закладів, яких немає в офіційному реєстрі. 620 вже перевірили, з них 29 – включили до реєстру.

Чернишов сказав, що до 15 березня всі будуть включені в реєстр.

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Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові сталася 21 січня 2021 року. Тоді загинуло 15 людей, ще 11 постраждали.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 ККУ – Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

У цій справі затримали чотирьох людей. Серед них: власник будинку, орендар та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, і адміністратор, який координував роботу пансіонату.

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