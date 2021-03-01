Пожар в доме престарелых в Харькове

В Украине после пожара в пансионате для престарелых людей в Харькове проверили 1 425 заведений, где проживают или содержатся пожилые люди, лица с инвалидностью и другие граждане из групп риска. Об этом Фактам ICTV сообщили в Нацполиции.

В результате обследования правоохранители обнаружили 55 нелегальных заведений.

Больше всего таких учреждений в Волынской области – 27. По пять заведений в Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях, четыре – в Черкасской, три – в Луганской, два – в Донецкой и Житомирской, по одному – в Сумской и Черновицкой областях.

Сейчас решается вопрос о легализации деятельности четырех учреждений в Харьковской и одного – в Сумской области.

С нарушениями в Украине функционировали 11 пансионатов для престарелых и 44 центра для алко- и наркозависимых.

Правоохранители составили 62 админпротокола за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности и семь – из-за нарушения правил карантина.

В Единый реестр досудебных расследований внесли 37 сведений об уголовном производстве относительно незаконного лишения свободы или похищения людей.

Еще 11 обнаруженных в Киеве уголовных преступлений связаны с самоуправством владельцев.

Одно уголовное преступление касается нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью в центре для алко-, наркозависимых в Черкасской области.

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Предварительно лица, находящиеся в проверенных заведениях, сообщают, что пребывают там добровольно и не имеют никаких жалоб. Также они уверяют, что с ними заключают договоры об уходе.

После следственных действий представители Нацполиции передадут материалы в суд, чтобы тот предоставил правовую оценку в каждом отдельном случае выявленных нарушений законодательства.

Проверка по поручению Кабмина продолжалась с 22 января по 14 февраля. Обследовали объекты 578 групп, в состав которых вошли работники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Минсоцполитики.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января произошел пожар в доме престарелых в Харькове.

На момент пожара в доме находились 33 человека, 15 из которых погибли, еще 11 пострадали.

25 января в больнице скончался еще один человек, которого эвакуировали из дома престарелых в Харькове. Таким образом, число жертв возросло до 16.

23 января Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове.

45-летний арендатор пансионата, его 43-летняя жена, которая управляла заведением, 67-летний владелец домовладения и 34-летний администратор хосписа пробудут под стражей до 21 марта 2021 года включительно.