Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

В Україні після пожежі в пансіонаті для літніх людей у Харкові перевірили 1 425 закладів, де проживають або утримуються люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші громадяни з груп ризику. Про це Фактам ICTV повідомили в Нацполіції.

У результаті обстеження правоохоронці виявили 55 нелегальних закладів.

Найбільше таких установ у Волинській області – 27. По п’ять закладів у Дніпропетровській, Запорізькій та Тернопільській областях, чотири – в Черкаській, три – у Луганській, по два – у Донецькій та Житомирській, по одному – в Сумській та Чернівецькій областях.

Наразі вирішується питання щодо легалізації діяльності чотирьох закладів у Харківській та одного – в Сумській області.

Із порушеннями в Україні функціонували 11 пансіонатів для громадян похилого віку та 44 центри для алко- та наркозалежних.

Правоохоронці склали 62 адмінпротоколи через порушення порядку провадження господарської діяльності та сім – через порушення правил карантину.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 37 відомостей про кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людей.

Ще 11 виявлених у місті Києві кримінальних правопорушень пов’язані із самоправством власників.

Одне кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою у центрі для алко-, наркозалежних у Черкаській області.

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Попередньо особи, які перебувають у перевірених закладах, повідомляють поліції, що перебувають там добровільно та не мають жодних скарг. Також вони запевняють, що з ними укладають договори про догляд.

Після слідчих дій представники Нацполіції передадуть матеріали до суду, щоб той надав правову оцінку в кожному окремому випадку виявлених порушень законодавства.

Перевірка на доручення Кабміну тривала з 22 січня до 14 лютого. Обстежували об’єкти 578 груп, до складу яких увійшли працівники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Мінсоцполітики.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.

25 січня в лікарні помер ще один чоловік, якого евакуювали з будинку для літніх людей у Харкові. Таким чином, кількість жертв зросла до 16.

23 січня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.

45-річний орендар пансіонату, його 43-річна дружина, яка керувала закладом, 67-річний власник домоволодіння та 34-річний адміністратор хоспісу будуть під вартою до 21 березня 2021 року включно.