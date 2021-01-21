У Харкові рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла у будинку для літніх людей.

На відео з місця події видно, як горять верхні поверхи будівлі і густий стовп диму.

Вогонь на площі 100 м.кв вдалося локалізувати. До гасіння пожежі у будинку для літніх людей залучили 28 людей особового складу та сім одиниць техніки.

Пожежа у Харкові

Пожежа у Харкові у будинку для літніх людей виникла у переобладнаному двоповерховому будинку на другому поверсі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці знайшли тіла 15 загиблих людей. Також відомо, що дев’ятеро вдалося врятувати. Наразі їх госпіталізувати до лікарень.