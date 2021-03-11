В Индонезии в овраг упал автобус, перевозивший школьников младших классов, их родителей и учителей. Чрезвычайное происшествие произошло в городе Сумеданг в Западной Яве. Погибли минимум 22 человека.

Авария случилась, когда дети со взрослыми возвращались из паломничества в Тасикмалаю.

По словам сотрудников местного общественного центра здравоохранения, пока нашли 22 тел. Точного количества погибших нет.

Спасателям помогали эвакуировать пострадавших люди из соседнего села.

– Мы вытащили минимум 15 тел из осколков. Среди жертв – матери и дети, – сообщил сельский голова Сукаджади Деде Сухендар.

ДТП с украинцами в Польше

В ночь на 6 марта произошла смертельная ДТП с украинцами в ​​Польше. Автобус Познань – Херсон вблизи города Кашице врезался в ограждение, перевернулся и упал в кювет.

В результате аварии погибли пять граждан Украины, еще 35 получили травмы различной степени. Одному из водителей предъявлены обвинения.

По состоянию на 10 марта в больницах остается 22 гражданина Украины. За сутки двух пациентов выписали.

Источник: JakartaGlobe

Фото: AntaraFoto