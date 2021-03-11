В Індонезії в яр впав автобус, який перевозив школярів молодших класів, їхніх батьків та вчителів. Надзвичайна подія сталася в місті Сумеданг на Західній Яві. Загинуло щонайменше 22 людини.

Аварія сталася, коли діти з дорослими поверталися з паломництва до Тасікмалаї.

За словами співробітників місцевого громадського центру охорони здоров’я, наразі знайшли 22 тіл. Точної кількості загиблих немає.

Рятувальникам допомагали евакуювати постраждалих люди із сусіднього села.

– Ми витягли щонайменше 15 тіл із уламків. Серед жертв – матері та діти, – повідомив сільський голова Сукаджаді Деде Сухендар.

ДТП з українцями в Польщі

У ніч на 6 березня сталася смертельна ДТП з українцями у Польщі. Автобус Познань – Херсон поблизу міста Кашице врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет.

Унаслідок аварії померли п’ять громадян України, ще 35 отримали травми різного ступеня. Одному з водіїв висунули звинувачення.

Станом на 10 березня в лікарнях залишається 22 громадяни України. За добу двох пацієнтів виписали.

Джерело: JakartaGlobe

Фото: AntaraFoto