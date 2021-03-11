11 марта в Киеве, на проспекте Броварском, загорелся двухэтажный деревянный дом, огонь перешел на соседние здания.
Сотрудники ГСЧС получили сообщение о чрезвычайном происшествии в 13.56.
Прибыв на место, они начали тушить пожар.
Работа осложнялась тем, что здание деревянное, что способствовало быстрому распространению огня.
Общая площадь пожара — 300 кв. м.
По состоянию на 14.51 локализация пожара продолжалась. В 15.20 его удалось локализовать. В результате пожара никто не пострадал.
Пожар в Киеве
В конце февраля 2021 года в Киеве произошел масштабный пожар в районе ДВРЗ.
Загорелась крыша здания. На месте происшествия работали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Пожар удалось потушить. Больше новостей о чрезвычайных происшествиях Украины читайте на Фактах ICTV.