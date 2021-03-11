11 марта в Киеве, на проспекте Броварском, загорелся двухэтажный деревянный дом, огонь перешел на соседние здания.

Сотрудники ГСЧС получили сообщение о чрезвычайном происшествии в 13.56.

Прибыв на место, они начали тушить пожар.

Работа осложнялась тем, что здание деревянное, что способствовало быстрому распространению огня.

Общая площадь пожара — 300 кв. м.

По состоянию на 14.51 локализация пожара продолжалась. В 15.20 его удалось локализовать. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар в Киеве

В конце февраля 2021 года в Киеве произошел масштабный пожар в районе ДВРЗ.

Загорелась крыша здания. На месте происшествия работали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Пожар удалось потушить. Больше новостей о чрезвычайных происшествиях Украины читайте на Фактах ICTV.