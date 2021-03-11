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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Крупный пожар в Киеве: на Броварском проспекте горел дом

11 марта в Киеве, на проспекте Броварском, загорелся двухэтажный деревянный дом, огонь перешел на соседние здания.

Пожежа у Києві

Сотрудники ГСЧС получили сообщение о чрезвычайном происшествии в 13.56.

Прибыв на место, они начали тушить пожар.

Работа осложнялась тем, что здание деревянное, что способствовало быстрому распространению огня.

Общая площадь пожара — 300 кв. м.

Пожар в Киеве

По состоянию на 14.51 локализация пожара продолжалась. В 15.20 его удалось локализовать. В результате пожара никто не пострадал.

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Пожар в Киеве

В конце февраля 2021 года в Киеве произошел масштабный пожар в районе ДВРЗ.

Загорелась крыша здания. На месте происшествия работали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Пожар удалось потушить. Больше новостей о чрезвычайных происшествиях Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: МВД

Фото: МВД

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