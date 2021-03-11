11 березня у Києві, на проспекті Броварському, загорівся двоповерховий дерев’яний будинок, вогонь перейшов на сусідні будівлі.

Співробітники ДСНС отримали повідомлення про надзвичайну подію о 13.56.

Приїхавши на місце, вони розпочали гасити пожежу.

Робота ускладнювалася тим, що будівля дерев’яна, що сприяло швидкому поширенню вогню.

Загальна площа пожежі – 300 кв. м.

Станом на 14.51 локалізація пожежі тривала. О 15.20 її вдалося локалізувати.

Пожежа у Києві

Наприкінці лютого 2021 року у Києві сталася масштабна пожежа у районі ДВРЗ.

Загорівся дах будівлі. На місці події працювали співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Пожежу вдалося загасити. Більше новин про надзвичайні події України читайте на Фактах ICTV.