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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Тела нашли в холодильнике: в Чехии погибли двое заробитчан из Львовщины

В Чехии на одном из предприятий погибли двое молодых мужчин из Львовской области.

Тела нашли в холодильнике: в Чехии погибли двое заробитчан из Львовщины

Тела погибших заробитчан нашли в холодильной камере для хранения фруктов.

Как сообщили в местной полиции, трагедия произошла 9 марта. Название предприятия не разглашают.

30-летний Юрий Рабка и 31-летний Михаил Шуптар задохнулись газом, которым наполняют холодильники, где аграрные компании сохраняют фрукты.

Дома, в городке Турка Львовской области, у мужчин остались жены и маленькие дети.

Глава местной громады Ярослав Паращич подтвердил, что молодые мужчины периодически ездили на заработки в Чехию, и в последний раз находились там два месяца.

Сейчас идет работа над тем, чтобы доставить тела погибших домой. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник: Zaxid.net

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